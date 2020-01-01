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8 800 222-10-36
(ПН-ПТ 5:00-14:00 МСК)
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Маленькая приставка. Бесконечные развлечения
смарт приставка
Как это работает?
Большое ТВ 4К
Компактная. Мощная. Универсальная
Большое ТВ
  • Подходит к любому телевизору
  • Простое подключение. Интуитивное управление.
  • Подключение к интернету по Wi-Fi или через LAN-разъем по интернет-кабелю
  • Техподдержка
  • Гарантия 1 год
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Купить смарт приставку от 3990Р
Большое ТВ на Ozon
  • Бесплатная доставка до двери
  • От 267 руб./месяц в кредит
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Удивительный контент. Невероятный выбор.
Каждый в семье найдет, что посмотреть
Что я могу посмотреть?
Некоторые приложения требуют оплаты
Как это работает?
Простое подключение. Интуитивное управление.
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Что можно смотреть?
150000+ причин улыбаться


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Наш модельный ряд →
Как это работает?
Простое подключение. Интуитивное управление

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