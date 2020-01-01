Большое ТВ 4К

Чипсет: Amlogic S905X (Мультимедийные SoC UHD HDR с 64-битной архитектурой, S905X предназначены для предоставления пользователям домашних кинотеатров возможностями превосходной обработки аудио и видео. Он также поддерживает безопасность на уровне оператора и является идеальным выбором для OTT / IPTV STB
GPU: Penta-core ARM® Mali™-450 - Мощный графический 3D ускоритель с двумя geometry/vertex процессорами, тремя пиксельными процессорами поддерживающими OpenGL ES 1.1/2.0 и OpenVG 1.1 - Поддержка аппаратного декодирования H.264/AVC, H.265/HEVC 10bits 4K 60fps UHD - Идеально подходит для новейшей технологии 4K HDR для воспроизведения до 60 кадров в секунду
ОЗУ: 1GB памяти более чем достаточно, для просмотра тв каналов, онлайн видео, фильмов, сериалов и Youtube
Встроенная память: 8Gb с возможностью расширения за счет наличия MicroSD слота.
Ethernet вход: Разъем под RJ-45 100 Мбит/сек
Версия ОС: Android Nougat 7.1.2 - Надежная и стабильная андроид система.
Разъем 2хUSB 2.0 - Поддержка внешних накопителей до 2Tb - Подключение клавиатуры и мыши с bluetooch адаптером - Подключение наушников с bluetooth адаптером. - Подключение геймпадов с bluetooth адаптером
WiFi: 802.11n/802.11ac - Подключается к любой wi-fi сети на всех современных стандартах со скоростью передачи данных до 433Мб\с.